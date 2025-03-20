Российский депутат отказал ветерану Великой Отечественной в статусе почетного горожанина

Пензенский депутат Туктаров отказал ветерану ВОВ в статусе почетного горожанина

Депутат Пензенской гордумы Жиганша Туктаров отказал ветерану Великой Отечественной войны Виктору Городнову в присвоении статуса почетного горожанина. Об этом сообщает PenzaInform.

Во время заседания комиссии по местному самоуправлению депутат спросил, какие конкретно заслуги есть у ветерана.

«Присвоение звания только за то, что он дожил до этой славной даты, как бы, немножко не соответствует действительности... А то, что он воевал — он ни одного выстрела не сделал в сторону врага, потому что до фронта не дошел», — сказал он.

В свою очередь спикер гордумы Денис Соболев извинился от лица парламента и заявил, что не понимает, о чем можно теперь говорить с Туктаровым.

«Я могу сделать вывод, что он продолжает настаивать на своей точке зрения, раз он от нее публично не отказался. Если это так, я не знаю, о чем мне разговаривать с человеком», — приводит «Подъем» слова председателя думы.

Он призвал депутата добровольно сложить полномочия, отметив, что подобные заявления не соответствуют его статусу.

Ранее стало известно, что в Курске фельдшера и санитара скорой помощи наказали за некорректное отношение к 101-летнему ветерану Великой Отечественной войны. Со слов дочери пенсионера, приехавшие к нему ночью сотрудники экстренной службы оказались поднять упавшего ветерана ВОВ с пола и вели себя неуважительно.