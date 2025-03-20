Раскрыто происхождение упавшего на Землю метеорита

Планетолог Митчелл: Метеорит NWA 15915 может являться обломком древней планеты

Метеорит, найденный в 2023 году на северо-западе Африки, может оказаться обломком древней планеты, разрушенной в самом начале истории Солнечной системы. Как сообщает команда исследователей под руководством Дженнифер Митчелл из Миннесотского университета, анализ состава метеорита NWA 15915 выявил его уникальное происхождение, не связанное ни с одним из известных космических объектов. Открытие представлено на Конференции по лунным и планетарным наукам в Техасе.

Большинство метеоритов, падающих на Землю, можно отнести к определенным группам — они происходят с Марса, Луны или крупных астероидов. Однако некоторые объекты, такие как NWA 15915, остаются загадкой. Детальный анализ показал, что он сформировался в условиях, схожих с теми, что были на раннем Меркурии: низкое содержание кислорода, медленное остывание магмы и наличие редких минералов, характерных для недр планет с металлическим ядром.

Исследователи обнаружили, что метеорит содержит необычные соединения железа, серы и хрома, которые могли возникнуть только в условиях крупного планетарного тела. Магнитные свойства NWA 15915 также оказались уникальными — он сохраняет остаточную намагниченность при комнатной температуре, что нетипично для известных метеоритов.

По мнению ученых, NWA 15915 и схожий с ним метеорит Ksar Ghilane 022 могут быть фрагментами некогда существовавшей планеты, которая либо столкнулась с другим космическим телом, либо была разрушена в результате катастрофических процессов ранней Солнечной системы. Если эта гипотеза подтвердится, находка поможет реконструировать эпоху гигантских столкновений, формировавших облик нашей планетной системы.