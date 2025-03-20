Раскрыто влияние сна на улучшение памяти

Nature Human Behaviour: Сон помогает улучшить точность воспоминаний

Ученые из Института исследований Ротмана и Университета Торонто выяснили, что сон не только сохраняет воспоминания, но и улучшает их точность. Эксперимент показал, что после одной ночи сна люди лучше запоминали последовательность событий, причем этот эффект сохранялся более года. Исследование опубликовано в Nature Human Behaviour.

Исследование проводилось с использованием иммерсивного аудиогид-тура по произведениям искусства. Участники запоминали порядок экспонатов и их детали, после чего проходили тестирование сразу после экскурсии, на следующий день, через неделю, месяц и год. Одна группа отправлялась на тур вечером, затем спала в лаборатории, где фиксировалась активность мозга. Вторая проходила тесты после целого дня бодрствования.

Результаты показали, что у выспавшихся участников память о последовательности сохранялась лучше, тогда как у бодрствовавших воспоминания о порядке событий и деталях угасали одинаково. Анализ мозговой активности подтвердил, что во время сна память не только защищается от забывания, но и перерабатывается, выделяя ключевые элементы.

Открытие подтверждает роль сна в организации эпизодической памяти. В дальнейшем ученые планируют изучить, влияет ли он на запоминание эмоциональных и травматических событий.