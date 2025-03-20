Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:06, 20 марта 2025Наука и техника

Раскрыто влияние сна на улучшение памяти

Nature Human Behaviour: Сон помогает улучшить точность воспоминаний
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Diana.grytsku / Freepik

Ученые из Института исследований Ротмана и Университета Торонто выяснили, что сон не только сохраняет воспоминания, но и улучшает их точность. Эксперимент показал, что после одной ночи сна люди лучше запоминали последовательность событий, причем этот эффект сохранялся более года. Исследование опубликовано в Nature Human Behaviour.

Исследование проводилось с использованием иммерсивного аудиогид-тура по произведениям искусства. Участники запоминали порядок экспонатов и их детали, после чего проходили тестирование сразу после экскурсии, на следующий день, через неделю, месяц и год. Одна группа отправлялась на тур вечером, затем спала в лаборатории, где фиксировалась активность мозга. Вторая проходила тесты после целого дня бодрствования.

Результаты показали, что у выспавшихся участников память о последовательности сохранялась лучше, тогда как у бодрствовавших воспоминания о порядке событий и деталях угасали одинаково. Анализ мозговой активности подтвердил, что во время сна память не только защищается от забывания, но и перерабатывается, выделяя ключевые элементы.

Открытие подтверждает роль сна в организации эпизодической памяти. В дальнейшем ученые планируют изучить, влияет ли он на запоминание эмоциональных и травматических событий.

    Обсудить
    Последние новости

    Уволенный из армии генерал Попов из СИЗО обратился к Путину. Он просит вернуть его в строй и помочь в сложной ситуации

    Россиянам назвали обязательные действия на даче в апреле

    Расстрелявший людей россиянин 14 лет скрывался под личностью умершего брата

    В Польше сообщили о подготовке многовариантной операции на Украине

    В российском поселке пожаловались на льющуюся из крана черную жижу

    Усеянный человеческими останками пляж в российском городе сняли на видео

    Предсказано будущее курса доллара после резкого роста

    Власти Турции изъяли бизнес задержанного мэра Стамбула

    Премьер Британии оценил сроки размещения миротворцев на Украине

    Кирсти Ковентри прокомментировала избрание на пост главы МОК

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше