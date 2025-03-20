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13:33, 20 марта 2025Россия

Раскрыты новые подробности о боях в Курской области

Минобороны России сообщило об отражении двух контратак ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска за сутки отразили две контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Эти и другие подробности о ситуации в регионе журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Помимо того, военнослужащим группировки войск «Север» удалось нанести поражение шести бригадам противника в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь и Олешня.

За прошедшие сутки ВСУ потеряли танк, БМП, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, четыре миномета, артиллерийское орудие, два пункта управления дронами и более 250 бойцов. С момента вторжения в Курскую область противник лишился свыше 68 880 военнослужащих.

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