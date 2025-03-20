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11:33, 20 марта 2025Россия

Военкор рассказал о находках саперов на освобожденных территориях Курской области

Военкор Яремчук: Саперы в Курской области находят мины западного производства
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

В Курской области при разминировании обнаружены мины западного производства. О находках саперов рассказал военкор RT Александр Яремчук.

Как рассказали саперы, взрывные устройства часто замаскированы под неприметные свертки, например, их могут завернуть в ткань или любой другой материал. На данный момент российские военные нашли много американских гранат с большим количеством поражающих элементов, а также мины эстонского производства. Помимо этого, российские военные вывозят с полей технику производства НАТО — в частности, американские БТР MaxxPro.

Разминирование продолжается. Работы проводят работавшие на другом направлении в зоне проведения спецоперации специалисты. По их оценке, Вооруженные силы Украины (ВСУ) успели заминировать в Курской области не меньше участков, чем на артемовском направлении. Здесь, как отмечает военкор, работы предстоит на долгие годы — в летний период разминирование будет осложняться появлением зеленой растительности.

Ранее сообщалось, что в Курской области были найдены запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы, которые использовали бойцы ВСУ. В их числе — мины ПФМ-1 «Лепесток».

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