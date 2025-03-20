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13:45, 20 марта 2025Забота о себеЭксклюзив

Раскрыты способы облегчить весеннее обострение

Психолог Константинова: Облегчить симптомы весеннего обострения поможет спорт
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

Лечение весеннего обострения, как правило, сводится к профилактике его возникновения и уменьшению негативного влияния сезонных факторов на организм, рассказала психолог платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Наталья Константинова. Способы сделать это она раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

Константинова указала, что весеннее обострение — это не самостоятельное заболевание, а скорее симптом других ментальных или физических проблем. Чаще всего при нем у человека появляются апатия, сонливость, лень, головная боль, тревога, изменения настроения и аппетита, навязчивые мысли и болевые ощущения в теле. У людей с диагностированными психическими расстройствами могут добавиться бредовые идеи, агрессивность и психомоторное возбуждение.

«В среднем такое состояние длится от нескольких дней до нескольких недель. Обычно оно проходит самостоятельно, когда организм привыкает к новому режиму света и температуры», — отметила она. По словам Константиновой, в большинстве случаев облегчить симптомы весеннего обострения позволит соблюдение элементарных правил здорового образа жизни, в частности занятия спортом.

Прежде всего улучшить самочувствие при весеннем обострении поможет исключение раздражителей, провоцирующих беспокойство и стресс. Кроме того, в этот период особенно важно разнообразно и сбалансированно питаться, заниматься спортом и заниматься деятельностью, которая расслабляет и приносит удовольствие, например, хобби

Наталья Константиновапсихолог

Чтобы облегчить симптомы весеннего обострения, психолог посоветовала вести дневник эмоционального состояния, проводить рациональный анализ произошедших негативных ситуаций, соблюдать правильный режим сна и бодрствования и гулять на свежем воздухе.

Ранее Константинова рассказала, почему весной у многих людей происходит обострение ментальных проблем. По ее словам, ухудшение психологического состояния могут вызывать перепады температур, изменение атмосферного давления, аллергические реакции на цветение растений.

Вот это да!
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