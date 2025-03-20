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13:46, 20 марта 2025Культура

Рэпер из ДНР преподал урок детям из Курска

Рэпер Аким Апачев провел урок Открытого Русского Космоса для курских школьников
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Мариупольский музыкант Аким Апачев, известный своим треком «Лето и арбалеты», совместно с курским отделением «Народного Фронта» провел урок для детей Курска. Об этом сообщает новостной агрегатор «СМИ2», который стал партнером мероприятия.

Третий урок Открытого Русского Космоса (первые два прошли в Донецке и Банги) прошел в детской художественной школе № 1 имени В.М. Клыкова. Учащимся дали задание изобразить космос так, как они его чувствуют, без каких-либо ограничений.

«Этим проектом мы хотим вернуть детям мечту. Это особенно важно сегодня, когда столько лет нашему обществу искусственно навязывали новую систему ценностей. Мечта — это то, что может все изменить», — сообщил генеральный директор «СМИ2» Юрий Белоусов.

Сообщается также, что получившиеся картины школьников организаторы передадут бойцам, принимающим участие в освобождении Курской области.

Ранее стало известно, что музыкант из Донецкой Народной республики (ДНР) Аким Апачев выступил в эфире Первого канала. Вместе с певицей Дарьей Фрей артист исполнил песню «Пливе кача» («Плывет утка». — Прим. «Ленты.ру») на украинском языке в рамках новогоднего концерта.

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