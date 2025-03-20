В Госдуме дали россиянам советы по правильной организации мини-огорода на балконе

Депутат Чаплин посоветовал выращивать на балконе клубнику, огурцы и салат

За весну и лето на балконе можно вырастить урожай овощей, зелени и ягод, если подойти к процессу выращивания правильно, считает депутат Госдумы России, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Советы по организации мини-огорода в квартире он дал в беседе с Life.ru.

Оптимальными растениями для балкона он назвал культуры, которые хорошо растут в горшках и в полутени и не занимают много пространства. В частности, депутат посоветовал выращивать там огурцы, помидоры, клубнику, салат и различные травы (мяту, петрушку, базилик). Также в условиях ограниченного пространства хорошо растут цветы, такие как герань, петуния и календула.

Вторая рекомендация Чаплина — с умом выбирать почву и горшки. «Растения на балконе нуждаются в хорошо дренированной почве, чтобы предотвратить застой влаги. Помните, что горшки должны быть достаточно большими, чтобы корни имели место для роста. А также не забывайте о регулярном поливе и подкормке растений», — уточнил он.

В заключение Чаплин напомнил о важности регулярной обрезки и подвязки растений, а также своевременной обработки от вредителей.

Ранее Чаплин дал россиянам советы по подготовке рассады в марте. Он посоветовал в первую очередь посадить томаты, перец и баклажаны.

