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15:42, 20 марта 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали помогающий похудеть салат

Врач Агапкин заявил, что салат из огурцов и соуса дзадзики поможет похудеть
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Imago / Globallookpress.com

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» о блюде, которое поможет похудеть. Выпуск, в котором специалист озвучил его рецепт, доступен на платформе «Смотрим».

По словам врача, существуют продукты с так называемой отрицательной калорийностью. Медик уточнил, что они содержат мало калорий, и при этом организм тратит много энергии на то, чтобы переварить их. К таким он отнес продукты с высоким содержанием клетчатки, в частности листовые овощи. «Там много клетчатки, там много воды, там практически нет жиров и сахаров», — заявил Агапкин.

Врач посоветовал сделать салат из огурцов, зелени и шпината. Заправить блюдо можно соусом дзадзики на основе греческого йогурта. Он отметил, что этот молочный продукт содержит много белка, благодаря которому человек может оставаться сытым надолго.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф о похудении. По его словам, для того, чтобы сбросить вес, недостаточно считать соотношение белков, жиров и углеводов в рационе.

Вот это да!
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