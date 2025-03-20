Россиянам назвали помогающий похудеть салат

Врач Агапкин заявил, что салат из огурцов и соуса дзадзики поможет похудеть

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» о блюде, которое поможет похудеть. Выпуск, в котором специалист озвучил его рецепт, доступен на платформе «Смотрим».

По словам врача, существуют продукты с так называемой отрицательной калорийностью. Медик уточнил, что они содержат мало калорий, и при этом организм тратит много энергии на то, чтобы переварить их. К таким он отнес продукты с высоким содержанием клетчатки, в частности листовые овощи. «Там много клетчатки, там много воды, там практически нет жиров и сахаров», — заявил Агапкин.

Врач посоветовал сделать салат из огурцов, зелени и шпината. Заправить блюдо можно соусом дзадзики на основе греческого йогурта. Он отметил, что этот молочный продукт содержит много белка, благодаря которому человек может оставаться сытым надолго.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф о похудении. По его словам, для того, чтобы сбросить вес, недостаточно считать соотношение белков, жиров и углеводов в рационе.