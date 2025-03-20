Россиянам посоветовали воздержаться от нескольких провоцирующих бессонницу продуктов

Диетолог Михалева: Избежать бессонницы поможет отказ от чая и шоколада вечером

Некоторые продукты, съеденные вечером, могут ухудшать сон, предупредила эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева. Какая именно еда может спровоцировать бессонницу, она рассказала «Известиям».

При любых проблемах со сном Михалева посоветовала прежде всего воздержаться от употребления на ночь любых продуктов с высоким содержанием кофеина. К ним относятся не только кофе и крепкий чай, но и шоколад, уточнила врач.

Также, по словам диетолога, избежать бессонницы поможет отказ от жирной пищи вечером: фастфуда, жареного, жирного мяса и соусов. На их переваривание требуется много времени, из-за чего органы желудочно-кишечного тракта будут работать в усиленном режиме, что помешает засыпанию, объяснила она. По этой же причине Михалева рекомендовала не злоупотреблять белковой пищей перед сном.

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