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16:22, 20 марта 2025Путешествия

Россиянам предрекли снижение числа рейсов за границу из-за нехватки самолетов

Объем перевозок авиакомпаний РФ сократится в 2025 году из-за нехватки самолетов
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Объем перевозок российских авиакомпаний в 2025 году сократится на 6,3 процента из-за нехватки самолетов. Снижение трафика предрекли в центре «Аэропрогресс», пишет газета «Ведомости».

По данным источника, к концу года компании перевезут на внутренних рейсах 79,5 миллиона человек (снижение на 6,1 процента по сравнению с 2024-м). Число пассажиров рейсов за границу составит 25,2 миллиона (минус 6,7 процента).

Сокращение обусловлено нехваткой воздушных судов. Отмечается, что ситуацию с перевозками может исправить начало серийных поставок отечественных бортов.

Ранее первые полеты импортозамещенных версий российских самолетов SJ-100 и МС-21 снова перенесли. Они должны были подняться в воздух в марте или начале апреля, сейчас речь идет о первом полугодии 2025-го.

Вот это да!
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