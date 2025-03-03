Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:46, 3 марта 2025Экономика

Первые полеты импортозамещенных SJ-100 и МС-21 перенесли

Глава Минпромторга Алиханов анонсировал полеты SJ-100 и МС-21 в первом полугодии
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Пресс-служба Минпромторга / РИА Новости

Импортозамещенные версии российских самолетов SJ-100 и МС-21 впервые поднимутся в воздух в первом полугодии 2025 года. Об этом на заседании президиума совета законодателей России рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов, передает ТАСС.

Ранее министр указывал, что оба лайнера совершат первые полеты в марте этого года или начале апреля, таким образом, речь идет о новом переносе сроков. Также Алиханов уточнил, что в производстве в настоящее время находятся 13 самолетов МС-21, из них девять планеров готовы к монтажу систем. В разной степени готовности находятся 20 серийных бортов SJ-100.

По его словам, первые полеты состоятся с отечественными двигателями ПД-14 (устанавливается на МС-21) и ПД-8 (SJ-100). Ранее МС-21 уже поднимался в воздух на российском двигателе, однако в той версии самолет использовал иностранное оборудование и материалы, в первую очередь для инновационного крыла. В свою очередь, самолеты семейства Superjet еще не летали с двигателями российского производства.

На прошлой неделе Минпромторг опубликовал тендер на разработку комплектующих для SJ-100. Сумма контракта составляет 27,6 миллиарда рублей, а завершить работы надо в течение трех лет. Средства должны пойти на улучшение эксплуатационных и взлетно-посадочных характеристик лайнера и его надежности.

До этого глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал о переносе сроков поставок SJ-100 в авиакомпании. Осенью власти ожидали передачу первых бортов в 2025 году, теперь речь идет о 2026-м. В 2022 году предполагалось, что самолеты начнут поступать в 2023-м. В свою очередь, Алиханов сообщил об аналогичном решении в отношении МС-21.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Вопрос — что дальше?» ЕС насторожила смена позиции США по Украине. Это связывают с влиянием российских чиновников

      Бойца ВСУ осудят за совершение террористического акта в Курской области

      В Госдуме захотели обсудить наказание для умолчавших об арендаторах

      Шуфутинский тайно женился

      Раскрыт заработок самого высокооплачиваемого актера

      Иран получил усовершенствованные танки «Сулейман-402»

      Близ порта Гамбурга произошел разлив нефтепродуктов

      Названа вероятная дата освобождения из колонии «королевы марафонов»

      Минобороны назвало число сдавшихся в плен в Курской области солдат ВСУ

      Приехавший в отпуск по ранению боец СВО едва не утонул на переходе в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше