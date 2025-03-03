Первые полеты импортозамещенных SJ-100 и МС-21 перенесли

Глава Минпромторга Алиханов анонсировал полеты SJ-100 и МС-21 в первом полугодии

Импортозамещенные версии российских самолетов SJ-100 и МС-21 впервые поднимутся в воздух в первом полугодии 2025 года. Об этом на заседании президиума совета законодателей России рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов, передает ТАСС.

Ранее министр указывал, что оба лайнера совершат первые полеты в марте этого года или начале апреля, таким образом, речь идет о новом переносе сроков. Также Алиханов уточнил, что в производстве в настоящее время находятся 13 самолетов МС-21, из них девять планеров готовы к монтажу систем. В разной степени готовности находятся 20 серийных бортов SJ-100.

По его словам, первые полеты состоятся с отечественными двигателями ПД-14 (устанавливается на МС-21) и ПД-8 (SJ-100). Ранее МС-21 уже поднимался в воздух на российском двигателе, однако в той версии самолет использовал иностранное оборудование и материалы, в первую очередь для инновационного крыла. В свою очередь, самолеты семейства Superjet еще не летали с двигателями российского производства.

На прошлой неделе Минпромторг опубликовал тендер на разработку комплектующих для SJ-100. Сумма контракта составляет 27,6 миллиарда рублей, а завершить работы надо в течение трех лет. Средства должны пойти на улучшение эксплуатационных и взлетно-посадочных характеристик лайнера и его надежности.

До этого глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал о переносе сроков поставок SJ-100 в авиакомпании. Осенью власти ожидали передачу первых бортов в 2025 году, теперь речь идет о 2026-м. В 2022 году предполагалось, что самолеты начнут поступать в 2023-м. В свою очередь, Алиханов сообщил об аналогичном решении в отношении МС-21.

