Новый перенос сроков поставок МС-21 подтвердили

Глава Минпромторга Алиханов подтвердил перенос начала поставок МС-21 на 2026 год

Первые самолеты МС-21 будут поставлены российским авиакомпаниям в 2026 году. Об этом на пленарной сессии национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов, пишет «Интерфакс».

Таким образом, он подтвердил слова главы госкорпорации «Ростех» (головная структура Объединенной авиастроительной корпорации, ОАК) Сергея Чемезова, которые ранее заявил об очередном переносе сроков серийного производства.

Минувшей осенью Чемезов и премьер-министр России Михаил Мишустин говорили, что перевозчики начнут получать отечественный среднемагистральный лайнер в 2025 году. В свою очередь, программа развития гражданской авиации до 2030 года, утвержденная в 2022 году, предполагала начало поставок уже в 2024-м. А в первый раз производители обещали начать поставки самолета в 2016 году.

На начало февраля МС-21 не совершил ни одного полета в том варианте импортозамещения, в котором предполагается его поставка в авиакомпании. Алиханов подчеркнул, что главной задачей остается начало в этом году летных сертификационных испытаний.

Присутствовавший на мероприятии глава ОАК и по совместительству руководящий дочерей компанией корпорации ПАО «Яковлев» (разрабатывает и выпускает SJ-100 и МС-21) Вадим Бадеха сообщил, что к настоящему времени все наземные испытания пройдены, «в железе» полностью готовы все системы и агрегаты.

Между тем Алиханов указал, что в 2025 году состоятся первые поставки самолета Ту-214, разработанного в СССР, но позднее модернизированного. В каком количестве будет произведена эта модель, не уточняется.