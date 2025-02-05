Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:44, 5 февраля 2025Экономика

Новый перенос сроков поставок МС-21 подтвердили

Глава Минпромторга Алиханов подтвердил перенос начала поставок МС-21 на 2026 год
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Первые самолеты МС-21 будут поставлены российским авиакомпаниям в 2026 году. Об этом на пленарной сессии национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов, пишет «Интерфакс».

Таким образом, он подтвердил слова главы госкорпорации «Ростех» (головная структура Объединенной авиастроительной корпорации, ОАК) Сергея Чемезова, которые ранее заявил об очередном переносе сроков серийного производства.

Минувшей осенью Чемезов и премьер-министр России Михаил Мишустин говорили, что перевозчики начнут получать отечественный среднемагистральный лайнер в 2025 году. В свою очередь, программа развития гражданской авиации до 2030 года, утвержденная в 2022 году, предполагала начало поставок уже в 2024-м. А в первый раз производители обещали начать поставки самолета в 2016 году.

На начало февраля МС-21 не совершил ни одного полета в том варианте импортозамещения, в котором предполагается его поставка в авиакомпании. Алиханов подчеркнул, что главной задачей остается начало в этом году летных сертификационных испытаний.

Присутствовавший на мероприятии глава ОАК и по совместительству руководящий дочерей компанией корпорации ПАО «Яковлев» (разрабатывает и выпускает SJ-100 и МС-21) Вадим Бадеха сообщил, что к настоящему времени все наземные испытания пройдены, «в железе» полностью готовы все системы и агрегаты.

Между тем Алиханов указал, что в 2025 году состоятся первые поставки самолета Ту-214, разработанного в СССР, но позднее модернизированного. В каком количестве будет произведена эта модель, не уточняется.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Идет мощный замес». Российские войска штурмуют окрестности села в Курской области

      Раскрыты детали жизни Бьянки Цензори до замужества с Канье Уэстом

      Перечислены портящие кожу продукты

      Spotify выписали многомиллионный штраф в России

      Минобороны подтвердило масштабный обмен пленными с Украиной

      Одна страна оплатит поставки украинского зерна в Сирию

      USAID помогало Украине получить доступ к российским активам

      Саперов вызвали на проверку похожего на взрывное устройство предмета в Новой Москве

      Мирный житель пострадал из-за падения обломков дрона в столице российского региона

      Фетисов рассказал о начале увлечения Путина хоккеем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше