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17:45, 20 марта 2025Интернет и СМИ

Россияне назвали способ преуспеть в карьере

65 процентов россиян считают, что современные технологии помогут в карьере
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Большинство молодых россиян — 65 процентов — считают, что знание цифровых технологий поможет им в будущей карьере. Об этом свидетельствует исследование Сферум и проекта «Твой ход».

Еще 28 процентов опрошенных допустили, что цифровые технологии могут способствовать их карьерному росту, однако все будет зависеть от специальности. Всего в опросе приняли участие свыше шести тысяч респондентов.

Опрошенные также назвали четыре наиболее полезных технологии: групповые чаты (62 процента), доски для совместного рисования и решения задач (52 процента), совместная работа с документами (46 процентов) и сессионные залы в видеозвонках для работы в группах (39 процентов).

Две трети опрошенных (66 процентов) считают, что искусственный интеллект мог бы улучшить учебный процесс, 53 процента респондентов предпочли бы электронные учебники с дополненной реальностью и 49 процентов опрошенных — за возможность автоматического перевода на другие языки.

В рамках исследования его участники также ответили на вопрос о школе или университете будущего. 68 процентов представляют учебные заведения в гибридном формате, обладающими и виртуальными, и физическими пространствами. 15 процентов считают, что они станут полностью цифровыми, без физического здания или кампуса, а 11 процентов наоборот уверены, что сохранится традиционный формат, которые не претерпит значительных изменений.

Как отметила руководитель Всероссийского студенческого проекта «Твой ход» Юлия Епифанова, современные технологии стремительно меняют образовательный процесс, и молодежь не просто адаптируется к этим изменениям, а активно участвует в их формировании.

Вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов также отметил, что современные молодые люди активно используют различные цифровые инструменты в образовании и видят возможности для расширения их применения в будущем.

Вот это да!
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