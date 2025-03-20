Россиянин зверски избил жену, три дня не вызывал ей скорую и стал вдовцом

Житель Нефтекамска три дня не вызывал скорую избитой жене, женщину не спасли

Житель Нефтекамска зверски избил жену и три дня не решался вызвать ей скорую помощь. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Сожитель избил россиянку 4 марта — издание уточняет, что подобное было и раньше, однако в тот раз горожанка пострадала сильнее обычного. Трое последующих суток она пробыла дома, не обращаясь к медикам. Когда женщине наконец удалось получить медицинскую помощь, у нее диагностировали разрыв мочевого пузыря.

Проведенная операция не помогла спасти горожанку. Она впала в кому, в которой пробыла десять последних дней своей жизни. Сожитель потерпевшей свою вину в случившемся отрицает. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно о петербуржце, который избил жену из-за неправильного воспитания собаки. Пострадавшая не обращалась к врачам на протяжении недели. Привлекать мужа к ответственности за причинение вреда здоровью она отказалась.