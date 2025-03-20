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18:49, 20 марта 2025Силовые структуры

Российская пара похитила через маркетплейс ювелирных украшений на сотни тысяч и попалась

В Петербурге полиция задержала пару за похищение украшений через маркетплейс
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге полиция задержала пару за похищение ювелирных украшений через маркетплейс. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Ущерб от их действий оценивается в более чем 300 тысяч рублей.

По данным издания, злоумышленники оформляли аккаунты на разных людей, заказывали ювелирные изделия, а потом подменяли их на неоригинальный товар в пунктах выдачи заказов.

Ранее суд арестовал молодую пару из Дагестана, которая создала подставной магазин и обманула несколько московских маркетплейсов на 65 миллионов рублей.

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