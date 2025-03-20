Российская пара похитила через маркетплейс ювелирных украшений на сотни тысяч и попалась

В Петербурге полиция задержала пару за похищение украшений через маркетплейс

В Санкт-Петербурге полиция задержала пару за похищение ювелирных украшений через маркетплейс. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Ущерб от их действий оценивается в более чем 300 тысяч рублей.

По данным издания, злоумышленники оформляли аккаунты на разных людей, заказывали ювелирные изделия, а потом подменяли их на неоригинальный товар в пунктах выдачи заказов.

Ранее суд арестовал молодую пару из Дагестана, которая создала подставной магазин и обманула несколько московских маркетплейсов на 65 миллионов рублей.

