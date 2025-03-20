Российская тревел-блогерша назвала минусы жизни в квартире в Италии

Российская тревел-блогерша назвала минусы жизни в многоквартирных домах в Италии. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

По словам автора, если в доме больше пяти квартир, необходимо обязательно нанять и совместно оплачивать администратора. При этом он ничего не будет делать, лишь получать деньги с жильцов. Но есть и другие бессмысленные траты, пожаловалась россиянка. К примеру, если кто-то из жильцов предложил вызвать садовника, а большинство его поддержали, то все остальные тоже должны отдать деньги.

«Два раза сосед сверху вызвал садовников, и ничего после их ухода не менялось. Чисто деньги на ветер», — заявила блогерша. Также ей не нравится, что итальянцы по ночам сушат вещи в шумной машинке, поскольку в это время дня тариф на электричество ниже.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала Оман альтернативой Объединенным Арабским Эмиратам. По ее словам, там можно посмотреть пустыню, крепости, каньоны и оазисы.