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08:06, 20 марта 2025Интернет и СМИ

Российская юмористка-учительница вышла замуж за ученика

Юмористка Краснова заявила, что вышла замуж за своего бывшего ученика из школы
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Evgenia Medvedeva / YouTube

Известная российская юмористка Наталья Краснова, четырежды выходившая замуж, рассказала, что ее третьим мужем был ученик из школы, в которой она работала. Подробности она раскрыла в выпуске шоу «Бес Комментариев», доступном на YouTube.

Краснова объяснила, что работала в общеобразовательной школе более 10 лет, а ее будущий супруг был одним из ее учеников. Пока он учился в школе, между ними не было романтических отношений, уточнила она. «Я знала, что он исполнительный, хороший, добрый умненький мальчик. Все», — объяснила юмористка.

Она добавила, что снова встретилась с бывшим учеником, когда он стал ее соседом по лестничной площадке, и стала просить молодого человека помогать ей с бытовыми делами. Впоследствии они поженились. Юмористка уточнила, что возлюбленный был моложе ее на 16 лет.

В августе 2023 года Краснова вышла замуж в четвертый раз. Ее супруг Ринат моложе ее на 10 лет.

До этого Краснова была замужем трижды. С третьим мужем она развелась в 2022 году. С 2014 по 2020 год она состояла в браке с американским хоккеистом Дероном Куином. Первым супругом юмористки был участник команды КВН «Союз» Александр Алымов.

Вот это да!
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