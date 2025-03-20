Российская юмористка-учительница вышла замуж за ученика

Юмористка Краснова заявила, что вышла замуж за своего бывшего ученика из школы

Известная российская юмористка Наталья Краснова, четырежды выходившая замуж, рассказала, что ее третьим мужем был ученик из школы, в которой она работала. Подробности она раскрыла в выпуске шоу «Бес Комментариев», доступном на YouTube.

Краснова объяснила, что работала в общеобразовательной школе более 10 лет, а ее будущий супруг был одним из ее учеников. Пока он учился в школе, между ними не было романтических отношений, уточнила она. «Я знала, что он исполнительный, хороший, добрый умненький мальчик. Все», — объяснила юмористка.

Она добавила, что снова встретилась с бывшим учеником, когда он стал ее соседом по лестничной площадке, и стала просить молодого человека помогать ей с бытовыми делами. Впоследствии они поженились. Юмористка уточнила, что возлюбленный был моложе ее на 16 лет.

В августе 2023 года Краснова вышла замуж в четвертый раз. Ее супруг Ринат моложе ее на 10 лет.

До этого Краснова была замужем трижды. С третьим мужем она развелась в 2022 году. С 2014 по 2020 год она состояла в браке с американским хоккеистом Дероном Куином. Первым супругом юмористки был участник команды КВН «Союз» Александр Алымов.