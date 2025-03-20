Российские чиновники выплатили семье в пять раз меньше положенного за смерть бойца СВО

Семье из ХМАО выплатили в пять раз меньше положенного за смерть бойца СВО

Российские чиновники выплатили семье из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) в пять раз меньше положенного за смерть бойца специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили в прокуратуре российского региона.

По данным ведомства, Агентство социального обслуживания Нягани назначила выплату супруге и двоим детям не вернувшегося с фронта военнослужащего в размере 600 тысяч рублей. При этом по закону размер «гробовой» выплаты составляет 3 миллиона рублей.

Чиновники объяснили размер выплаты тем, что вдова участника СВО была зарегистрирована в другом регионе. Дело дошло до суда, в котором удалось доказать факт проживания семьи на территории ХМАО. По решению суда семье перечислили региональную единовременную выплату в размере положенных 3 миллионов рублей.

Ранее в Оренбурге вдове бойца СВО отказали в выплатах за мужа из-за аналогичного обстоятельства — она жила в российском городе на съемной квартире, а зарегистрирована была в другом регионе.