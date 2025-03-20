Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:59, 20 марта 2025Мир

Возможности ЕС в новой гонке вооружений против России оценили

Политолог Топорнин: Страны Евросоюза вступают в новую гонку вооружений
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) решили вступить в новую гонку вооружений, выделив на перевооружение блока несколько сотен миллиардов евро. Об этом заявил доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин, сообщает РИА Новости.

«Они [страны Европы] собираются потратить на это 800 миллиардов евро. Значит, у них должно появиться новейшее оборудование, которое не освоишь за пару дней. Специалистов надо обучать минимум полгода, а то и больше. (...) Этого требует и новая гонка вооружений, в которую вступает Европа», — отметил эксперт.

Кроме того, Топорнин подчеркнул, что Брюссель не может приказать странам-участницам Евросоюза увеличить свои армии. Такие решения необходимо проводить через национальные парламенты стран объединения.

19 марта Европейская комиссия представила Белую книгу по европейской обороне. В документе изложен план милитаризации ЕС до 2030 года. Отдельным пунктом в стратегии прописана «поддержка Украины путем увеличения военной помощи и более тесной интеграции европейской и украинской оборонной промышленности».

    Обсудить
    Последние новости

    «Россия будет расширяться, насколько позволит Бог». Бывший помощник Путина — о Русском мире, разделе Украины, овцах и козлах

    Российский аптекарь объявлен в международный розыск и заочно арестован

    В Госдуме поддержали идею запретить продажу чипсов детям

    Отстраненный от работы из-за вопроса главе МИД Израиля журналист обратился в суд

    В Госдуме назвали дурновкусием любовь к турецким сериалам

    В Европе задумали закупать к зиме поменьше газа ради борьбы со спекуляциями

    Турецкий Центробанк начал продавать валюту на фоне протестов

    В МИД указали на нарушение Украиной обязательств по прекращению огня

    Стало известно о задержании в Грозном пикетчицы с вопросом о похищенной чеченке

    Части россиян предсказали засуху

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше