Возможности ЕС в новой гонке вооружений против России оценили

Политолог Топорнин: Страны Евросоюза вступают в новую гонку вооружений

Страны Европейского союза (ЕС) решили вступить в новую гонку вооружений, выделив на перевооружение блока несколько сотен миллиардов евро. Об этом заявил доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин, сообщает РИА Новости.

«Они [страны Европы] собираются потратить на это 800 миллиардов евро. Значит, у них должно появиться новейшее оборудование, которое не освоишь за пару дней. Специалистов надо обучать минимум полгода, а то и больше. (...) Этого требует и новая гонка вооружений, в которую вступает Европа», — отметил эксперт.

Кроме того, Топорнин подчеркнул, что Брюссель не может приказать странам-участницам Евросоюза увеличить свои армии. Такие решения необходимо проводить через национальные парламенты стран объединения.

19 марта Европейская комиссия представила Белую книгу по европейской обороне. В документе изложен план милитаризации ЕС до 2030 года. Отдельным пунктом в стратегии прописана «поддержка Украины путем увеличения военной помощи и более тесной интеграции европейской и украинской оборонной промышленности».