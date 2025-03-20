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10:11, 20 марта 2025Из жизниЭксклюзив

Российские мужчины оказались романтичнее российских женщин

«Мамба»: Российские женщины оказались счастливее россиийских мужчин
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Oziel Gómez / Unsplash

Наличие романтического партнера делает россиян счастливее. Об этом говорят результаты опроса дейтинг-сервиса «Мамба», которые имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

В преддверии Дня счастья эксперты «Мамбы» провели исследование и выяснили, что женщины чаще мужчин считают себя счастливыми. Почти половина опрошенных мужчин (48 процентов) признается, что для полного счастья в их жизни чего-то не хватает, в то время как среди женщин такой ответ дали лишь 35 процентов. Женщины по сравнению с мужчинами чаще наслаждаются моментом и радуются тому, что имеют (32 процента против 24 процентов).

При этом мужчины оказались большими романтиками. Для половины из них гарант счастья — это любимый человек рядом (49 процентов). 61 процент мужчин уверены: без гармоничных отношений о настоящем счастье можно забыть, с ними согласны лишь 48 процентов женщин. Кроме того, в отличие от них женщины считают главным фактором для ощущения счастья внутреннюю гармонию и принятие себя (56 процентов). Более того, почти половина респондентов мужского пола (41 процент) верит, что сильные чувства могут заменить все остальные источники счастья. Респондентки оказались практичнее: лишь 19 процентов считают, что любовь может заменить абсолютно все. Половина опрошенных женщин уверены: хотя отношения важны, не стоит полагаться только на них.

В практическом отношении мерилом счастья для мужчин стали достижение целей и финансовая стабильность (20 процентов и 21 процент соответственно). Женщины же из материального отметили приятные ежедневные мелочи (17 процентов) и впечатления от новых событий (21 процент).

Россияне обоих полов оказались единодушны в том, что взаимопонимание и эмоциональная близость в отношениях — основной фактор счастья (по 47 процентов с обеих сторон). При этом для мужчин сексуальная совместимость оказалась не менее важна (47 процентов). У женщин второй по важности индикатор счастливых отношений — надежность и уверенность в завтрашнем дне (37 процентов).

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Вот это да!
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