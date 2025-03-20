Российские следователи собрали доказательства прицельной атаки ВСУ на жилой дом

Следователи зафиксировали доказательства атаки ВСУ на жилой дом в Мокрушино

Российские следователи зафиксировали доказательства прицельной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой дом в Курской области. Об этом в четверг, 20 марта, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По данным следствия, 19 марта украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал жилой массив в селе Мокрушино. Из-за сброса взрывного устройства два мирных жителя получили ранения. Обоих доставили в больницу для оказания необходимой помощи. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте.

«В ходе предварительного следствия будут привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к совершению данного преступления», — отметила Светлана Петренко.

Ранее мешавшему эвакуации гражданских из Курской области солдату ВСУ дали срок.