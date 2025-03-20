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23:58, 20 марта 2025Бывший СССР

Российские военные ударили по зданию СБУ в Краматорске

Рогов заявил об ударе по зданию СБУ в Краматорске в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские войска нанесли удар по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в оккупированном городе Краматорск в ДНР. Его слова приводит РИА Новости.

«По официальной версии киевских властей, потерь нет, но большое число эвакуационных групп и скорых, а также уничтоженного автотранспорта во внутреннем дворе якобы не используемого, по официальной версии, здания, говорит об обратном», — сказал он.

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