Российские военные ударили по зданию СБУ в Краматорске

Рогов заявил об ударе по зданию СБУ в Краматорске в ДНР

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские войска нанесли удар по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в оккупированном городе Краматорск в ДНР. Его слова приводит РИА Новости.

«По официальной версии киевских властей, потерь нет, но большое число эвакуационных групп и скорых, а также уничтоженного автотранспорта во внутреннем дворе якобы не используемого, по официальной версии, здания, говорит об обратном», — сказал он.