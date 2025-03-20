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12:52, 20 марта 2025Экономика

Российский город отметился рекордом дождей

В Грозном 19 марта выпало 16 миллиметров осадков
Мария Черкасова

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

В столице Чечни Грозном в среду, 19 марта, выпало рекордное для этого дня количество осадков. Об этом в своем Telegram-канале сообщила главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

За сутки на город обрушилось 16 миллиметров дождя. Осадки продолжались и в ночь на четверг, 20 марта. В итоге с начала месяца там выпало 88 процентов от месячной нормы осадков. Во вторник, 18 марта, республика оказалась в теплом секторе циклона, в Грозном температура воздуха повысилась до 21,1 градуса — это стало температурным рекордом. Прошлый был поставлен 18 марта 2014 года, когда температура поднялась до плюс 19,6 градуса.

Из-за влаги и тепла на склонах гор начали расти крокусы, отметила синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал, что в ближайшие дни в Сибири ожидается температура на 2-12 градусов выше нормы.

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