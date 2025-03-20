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15:31, 20 марта 2025Россия

Российский губернатор сообщил о смерти силовика при атаке ВСУ

Гладков сообщил о смерти сотрудника Росгвардии при атаке беспилотника ВСУ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

В Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал на автодороге Графовка — Репяховка автомобиль сотрудника Росгвардии. О смерти силовика сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в момент удара дрона мужчина находился при исполнении служебных обязанностей. «От лица жителей нашей области и от себя лично приношу самые искренние соболезнования всем родным и близким», — написал Гладков.

Характер травм, полученных росгвардейцем, губернатор не уточнил.

Днем ранее ударам дронов ВСУ подверглись сразу три населенных пункта Белгородской области. В Шебекино два FPV-дрона ударили по одному из местных предприятий. Зафиксированы повреждения кровли, фасада и остекления. Также Украина атаковала предприятие в хуторе Церковный. Кроме того, в поселке Дальний взрыв беспилотника повредил два автомобиля.

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