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14:25, 20 марта 2025Ценности

Российский скульптор раскрыл секрет создания бюста Путина для Шварценеггера

Скульптор Чернощеков создавал бюст Путина для Шварценеггера около месяца
Мария Винар
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российский скульптор Александр Чернощеков раскрыл секрет создания бюста президента РФ Владимира Путина для американского культуриста и актера Арнольда Шварценеггера. Соответствующий комментарий публикует aif.ru.

По словам Чернощекова, президент Федерации бодибилдинга России рассказал ему, что бывший губернатор Калифорнии коллекционирует скульптуры с изображениями мировых лидеров. В связи с этим он предложил ему создать для него бюст Путина.

Работа над произведением заняла около месяца. Собеседник издания признался, что основная сложность в создании скульптуры заключалась в поиске качественных снимков российского лидера. За помощью ему пришлось обратиться к знакомому журналисту Александру Беленькому. «Он входил в пул освещавших работу президента. Он помог с фотографиями, а еще часть снимков пришлось докупать у других журналистов», — объяснил скульптор.

В заключение Чернощеков упомянул о критике пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который назвал бюст культом личности. «Но я ответил, опять же, через журналистов, что не было цели попасть под влияние, а просто сделать реалистичный портрет руководителя страны», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что российский дизайнер Джозефинна выпустила сумку с надписью «дочь Путина» и вызвала ажиотаж в сети.

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