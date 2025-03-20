Российский скульптор раскрыл секрет создания бюста Путина для Шварценеггера

Скульптор Чернощеков создавал бюст Путина для Шварценеггера около месяца

Российский скульптор Александр Чернощеков раскрыл секрет создания бюста президента РФ Владимира Путина для американского культуриста и актера Арнольда Шварценеггера. Соответствующий комментарий публикует aif.ru.

По словам Чернощекова, президент Федерации бодибилдинга России рассказал ему, что бывший губернатор Калифорнии коллекционирует скульптуры с изображениями мировых лидеров. В связи с этим он предложил ему создать для него бюст Путина.

Работа над произведением заняла около месяца. Собеседник издания признался, что основная сложность в создании скульптуры заключалась в поиске качественных снимков российского лидера. За помощью ему пришлось обратиться к знакомому журналисту Александру Беленькому. «Он входил в пул освещавших работу президента. Он помог с фотографиями, а еще часть снимков пришлось докупать у других журналистов», — объяснил скульптор.

В заключение Чернощеков упомянул о критике пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который назвал бюст культом личности. «Но я ответил, опять же, через журналистов, что не было цели попасть под влияние, а просто сделать реалистичный портрет руководителя страны», — подчеркнул он.

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