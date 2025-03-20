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00:23, 20 марта 2025Россия

Российский солдат ценой своей жизни спас женщину с ребенком от БПЛА ВСУ

Российский солдат ценой жизни спас женщину с ребенком от БПЛА ВСУ в ДНР
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Российский солдат с позывным Сухой спас женщину с ребенком от беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Шевченко Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил «Царьград».

Отмечается, что Сухой подружился с одной из живших в селе семей. Солдат периодически навещал их, передавал продукты и игрушки для маленькой девочка, а также рассказывал, что сам скоро станет отцом.

В один из дней украинский БПЛА «Баба Яга» сбросил на дом взрывчатку. Сухой среагировал мгновенно, закрыв собой женщину и девочку. В результате ребенок получил ожог ноги, его мама не пострадала, а солдат получил несовместимые с жизнью ранения. После этого семью эвакуировали в тыл.

9 ноября 2024 года Министерство обороны сообщило, что боец Вячеслав Мозговенко получил звание Героя России за героическое спасение жизни сослуживцев в зоне специальной военной операции. Солдат спас восьмерых военнослужащих, отбив украинский дрон рукой.

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