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12:54, 20 марта 2025Россия

С освобожденных территорий Курской области начали вывозить тела не переживших оккупацию

Хинштейн: Военные начали эвакуацию тел мирных жителей курского приграничья
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

С освобожденных территорий Курской области российские военные начали вывозить тела не переживших оккупацию мирных жителей. Об этом сообщил врио главы приграничного региона Александр Хинштейн в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в населенных пунктах, которые находились несколько месяцев под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), есть не единичные случаи обнаружения мирных жителей, спасти которых не удалось. Точное их количество он не назвал.

«Военные тоже начинают приступать к их эвакуации. Здесь, опять же, во главу угла ставится вопрос безопасности. Рисковать жизнями наших бойцов, конечно, неправильно. Как только обстановка позволяет, они вывозятся — и делается это тоже, конечно, в полном контакте с военным следствием», — обозначил Хинштейн.

Ранее сообщалось, что некоторые жители Курской области не пережили оккупацию из-за холода и голода, а также из-за обострившихся проблем со здоровьем.

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