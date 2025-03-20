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20:21, 20 марта 2025Экономика

Россиянам дали совет на случай отказа УК в пересчете квартплаты по счетчикам

Юрист Палюлин: УК не вправе требовать бумажные справки о поверке счетчиков
Виктория Клабукова

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Порой управляющая компания отказывается принимать показания работающих приборов учета и взымает квартплату по общим нормативам. На возражения жильцов коммунальщики требуют справку о поверке, что является незаконным. Как поступать в такой ситуации, изданию «Секрет фирмы» разъяснил судебный эксперт, владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин.

Данные о поверке счетчиков сейчас вносятся в электронную систему Росстандарта «Аршин», доступ к которой есть у всех УК. Если сотрудники компании все равно требуют письменную справку, собственнику следует подать в организацию письменное заявление с приложением скриншота или выписки из системы. В дальнейшем жалобу на неправомерные действия УК можно подать в Госжилинспекцию, советует юрист. Приняв такое заявление, ведомство обязано проверить действия коммунальщиков.

Если пересчитать квартплату все еще отказываются, потребитель может пойти в суд. Кроме того, что компанию обяжут произвести перерасчет, с нее взыщут штраф за нарушение прав потребителя. Практика показывает, что суд в данном случае часто встает на сторону плательщика.

Ранее россиянам рассказали, куда обратиться при некачественном отоплении в квартире. Если УК или ТСЖ игнорируют заявку, потребитель вправе пожаловаться в региональную жилинспекцию — обращение можно подать через «Госуслуги». Жаловаться можно не только на холодные батареи, но и несвоевременное отключение ресурса с приходом весны.

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