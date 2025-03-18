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12:15, 18 марта 2025Экономика

Россиян проинструктировали на случай проблем с отоплением в доме

Юрист Адамс: Пожаловаться на проблемы с отоплением можно через «Госуслуги»
Виктория Клабукова

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Под конец отопительного сезона многие россияне сталкиваются с проблемой несвоевременного отключения ресурса. Куда пожаловаться на некачественное отопление в квартире, RT рассказал гендиректор Профессиональной юридической группы «АИД», юрист Давид Адамс.

С требованием восстановить нормированный температурный режим в квартире необходимо обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Контакты обслуживающей организации, как правило, размещены на информационном стенде в подъезде либо указаны в квитанции за «коммуналку». Обращение эффективнее подавать в письменной форме, также заявку можно подать по горячей линии, проинструктировал Адамс. Отреагировать на жалобу УК обязана в течение трех дней, если ситуация аварийная — незамедлительно.

Если же коммунальщики заявку проигнорировали, потребитель вправе пожаловаться в региональную жилинспекцию. Подать обращение можно лично, через официальный сайт инспекции либо портал «Госуслуги». К заявлению стоит приложить фотографии термометра в помещении, копии заявлений, направленных в УК, и ответы от организации. Коллективное обращение увеличит шансы решить проблему оперативно. Если проверка подтвердит факт ненадлежащего предоставления коммунальной услуги, УК назначат штраф и выдадут предписание на устранение нарушений.

Если квартиру топят слишком сильно, и температура в ней превышает разрешенные законом плюс 24 градуса, также следует обращаться в УК. При необходимости сотрудники организации отрегулируют подачу ресурса. Не наблюдая никаких подвижек, потребитель может направить жалобу в жилинспекцию. Соответствующий акт потребуется составить вместе с представителями УК. Если ситуация не меняется, можно идти в Роспотребнадзор, а следом — в суд для возмещения компенсации ущерба и перерасчета оплаты ЖКУ, посоветовал юрист.

Получить компенсацию можно и в том случае, если отопление перекрывают соседи. В первую очередь пострадавшим необходимо пожаловаться в УК или ЖЭК. Отказ предоставить доступ в квартиру коммунальщикам является поводом для обращения в органы местного самоуправления и далее в суд.

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