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17:17, 20 марта 2025Бывший СССР

Шойгу рассказал о последствиях вступления Армении в ЕС

Шойгу: Армения лишится многих привилегий, если вступит в ЕС
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетСанкции против России:

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В случае если Армения вступит в Европейский союз (ЕС), Ереван будет вынужден ввести санкции против России и лишится многих привилегий после выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Последствия вступления республики в объединение назвал секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Выход из ЕАЭС на этапе переговорного процесса о присоединении к Евросоюзу будет стоить Армении 30-40 процентов ее ВВП. Это нанесет экономике страны критический ущерб», — заявил политик.

Он напомнил, что денежные переводы армянских граждан из России составляют почти 15 процентов ВВП республики.

Ранее Шойгу перечислил мешающие урегулированию конфликта на Украине факторы. По его словам, главные препятствия к завершению боевых действий — конституция Украины и проблемы легитимности украинской власти.

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