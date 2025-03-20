Стало известно о двух линиях заградотрядов ВСУ за мобилизованными в Курской области

ТАСС: В курском приграничье за мобилизованными стояли два заградотряда ВСУ

В приграничных районах Курской области за мобилизованными в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) стояли две линии обороны, состоящие из заградотрядов. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«Заградотряды стояли на второй, третьей линии обороны. Они состояли из различных элитных частей ВСУ и наемников», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в задачи таких отрядов входило не допустить отступления мобилизованных солдат, которые прикрывают передовые рубежи в Курской области. В результате во время масштабного наступления в приграничных районах эти заградотряды отступили первыми, заключил источник в силовых структурах.

Ранее житель Курской области заявил, что командование ВСУ отправляет на передовую тех военнослужащих, которые нарушали порядок в приграничных районах и пьянствовали. Мужчина добавил, что украинские военнослужащие воровали из продуктовых магазинов алкогольные напитки.