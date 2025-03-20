Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:02, 20 марта 2025Россия

Стало известно о двух линиях заградотрядов ВСУ за мобилизованными в Курской области

ТАСС: В курском приграничье за мобилизованными стояли два заградотряда ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В приграничных районах Курской области за мобилизованными в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) стояли две линии обороны, состоящие из заградотрядов. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«Заградотряды стояли на второй, третьей линии обороны. Они состояли из различных элитных частей ВСУ и наемников», — сказал собеседник агентства.

Материалы по теме:
Бои за Суджу усиливаются. Отбиты семь населенных пунктов. Хронология самой крупной операции в приграничье
Бои за Суджу усиливаются. Отбиты семь населенных пунктов. Хронология самой крупной операции в приграничье
10 марта 2025
Россия начала штурм Суджи, отряд проник в город по газовой трубе. Как идут бои, грозящие ВСУ окружением в Курской области?
Россия начала штурм Суджи, отряд проник в город по газовой трубе. Как идут бои, грозящие ВСУ окружением в Курской области?
9 марта 2025
«У ВСУ есть перечень тех, кто остался» В оккупированной Судже остаются три тысячи беженцев. Что сейчас происходит в городе?
«У ВСУ есть перечень тех, кто остался»В оккупированной Судже остаются три тысячи беженцев. Что сейчас происходит в городе?
20 декабря 2024

Он добавил, что в задачи таких отрядов входило не допустить отступления мобилизованных солдат, которые прикрывают передовые рубежи в Курской области. В результате во время масштабного наступления в приграничных районах эти заградотряды отступили первыми, заключил источник в силовых структурах.

Ранее житель Курской области заявил, что командование ВСУ отправляет на передовую тех военнослужащих, которые нарушали порядок в приграничных районах и пьянствовали. Мужчина добавил, что украинские военнослужащие воровали из продуктовых магазинов алкогольные напитки.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Путин подписал указ о легализации граждан Украины в России

    Жена Петросяна ответила на слухи о проживании в квартире Степаненко

    Россиянин наклеил усы с бородой и отправился убивать бывшую жену

    Поставки китайских грузовиков в Россию рухнули

    Россиянка с розовыми таблетками в бензобаке попала на видео

    Объяснен провал разведки ВСУ при заходе штурмовиков в окрестности Суджи по трубе

    Россиянам предрекли снижение числа рейсов за границу из-за нехватки самолетов

    В России ответили на слова Зеленского о готовности встречаться с представителями Москвы

    Последствия паводка в российском поселке попали на видео

    В Швеции провели два ракетных пуска с полигона Эсрейндж

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше