ТАСС: Нарушавших порядок бойцов ВСУ в Курской области отправляли на передовую

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет на передовую тех военнослужащих, которые нарушали порядок в приграничных районах Курской области и пьянствовали. Об этом заявил житель Суджи Иван, его цитирует ТАСС.

«Украинская комендатура всех строила. Говорили, что "на передок" люди нужны — нерадивых всех туда. Если украинские солдаты плохо себя вели — пили, беспредельничали», — сказал мужчина.

Иван добавил, что украинские военнослужащие воровали из продуктовых магазинов алкогольные напитки. Других данных о ситуации он не привел.

Ранее пленный украинский военнослужащий Евгений Курило заявил, что командование ВСУ обманом отправляет на передовую солдат из других частей. Мужчина сначала служил в территориальном центре комплектования, а затем попал на передовую.