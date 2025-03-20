Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:48, 20 марта 2025Россия

Житель Курской области заявил об отправке нарушавших порядок бойцов ВСУ на передовую

ТАСС: Нарушавших порядок бойцов ВСУ в Курской области отправляли на передовую
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет на передовую тех военнослужащих, которые нарушали порядок в приграничных районах Курской области и пьянствовали. Об этом заявил житель Суджи Иван, его цитирует ТАСС.

«Украинская комендатура всех строила. Говорили, что "на передок" люди нужны — нерадивых всех туда. Если украинские солдаты плохо себя вели — пили, беспредельничали», — сказал мужчина.

Иван добавил, что украинские военнослужащие воровали из продуктовых магазинов алкогольные напитки. Других данных о ситуации он не привел.

Ранее пленный украинский военнослужащий Евгений Курило заявил, что командование ВСУ обманом отправляет на передовую солдат из других частей. Мужчина сначала служил в территориальном центре комплектования, а затем попал на передовую.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Российский губернатор сообщил «о самой массированной за все время атаке» ВСУ

    В мощи британской армии усомнились

    В Москве увидели геноцид украинского народа в действиях Киева

    Разрушения после самой массированной атаки ВСУ на Саратовскую область сняли на видео

    После самой массированной атаки ВСУ на Саратовскую область загорелся аэродром

    ВС России уничтожили технику и живую силу ВСУ в белгородском приграничье

    Двух российских подростков осудили за диверсию

    Губернатор описал разрушения после самой массированной атаки ВСУ на Саратовскую область

    Житель Курской области рассказал о расклеенных пропагандистских листовках ВСУ

    Украинские энергетики высказались насчет идеи Трампа о передаче Запорожской АЭС США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше