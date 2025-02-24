Пленный солдат ВСУ Курило: Бойцов из части ПВО отправляют на передовую обманом

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) обманом отправляет на передовую солдат из других частей. Об этом сообщил украинский пленный военнослужащий Евгений Курило, передает ТАСС.

Боец ВСУ рассказал, что служил в подразделении противовоздушной обороны (ПВО). Позднее он попал в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру»). Однако после невыполнения приказа комиссара Курило узнал о своем переводе якобы в тыл 152-й бригады ВСУ.

«Начались переезды, и в итоге я попал сюда (на передовую — прим. «Ленты.ру»). Меня отправили обманным путем на ноль. Мы просили целый день помощи у нашего руководства по "радейкам", просили: (...) "Выведите нас, помогите". В ответ: "Ну, держитесь"», — уточнил пленный украинский военнослужащий.

Ранее солдаты ВСУ пожаловались на нарушения условий контрактов призывников. По их словам, в пехоту могут отправить строителей понтонов.

