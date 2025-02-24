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09:39, 24 февраля 2025Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал о попадании на передовую из-за обмана командования

Пленный солдат ВСУ Курило: Бойцов из части ПВО отправляют на передовую обманом
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) обманом отправляет на передовую солдат из других частей. Об этом сообщил украинский пленный военнослужащий Евгений Курило, передает ТАСС.

Боец ВСУ рассказал, что служил в подразделении противовоздушной обороны (ПВО). Позднее он попал в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру»). Однако после невыполнения приказа комиссара Курило узнал о своем переводе якобы в тыл 152-й бригады ВСУ.

«Начались переезды, и в итоге я попал сюда (на передовую — прим. «Ленты.ру»). Меня отправили обманным путем на ноль. Мы просили целый день помощи у нашего руководства по "радейкам", просили: (...) "Выведите нас, помогите". В ответ: "Ну, держитесь"», — уточнил пленный украинский военнослужащий.

Ранее солдаты ВСУ пожаловались на нарушения условий контрактов призывников. По их словам, в пехоту могут отправить строителей понтонов.

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