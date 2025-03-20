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19:52, 20 марта 2025Россия

Стало известно о смерти на СВО спасшего более 500 бойцов отца семерых детей

В Самарской области похоронили отца семерых детей, спасшего на СВО 500 человек
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Красноярском районе Самарской области похоронили отца семерых детей Сергея Буланова, подорвавшегося на мине в зоне специальной военной операции (СВО) при попытке оказать первую помощь разведчикам. О смерти мужчины сообщил портал «Волга ньюс».

По информации издания, после начала СВО Буланов делал носилки для бойцов и собирал аптечки, а затем стал инструктором по тактической медицине, которую преподавал военным и гражданским. В результате мужчина подписал контракт с Минобороны в качестве добровольца, взяв позывной Заря.

В свою первую командировку на авдеевском направлении Буланов, как утверждается, спас более 500 человек. В некоторые дни Заря оказывал медицинскую помощь десяткам человек — около 80 — за ночь. Во время второй поездки в зону боевых действий на покровском направлении мужчина не выжил.

Ранее стало известно о смерти на СВО трансгендера (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) Артура Вишневского, называвшего себя Эллой. По словам матери военнослужащего, ее сын отправился на фронт вслед за не вернувшимся отцом.

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