Реальная ставка в России выросла до максимума

РБК: Реальная ставка в России достигла рекордных значений за всю историю

По состоянию на середину марта реальная ставка в России, которая оценивается как разница между ключевой ставкой и текущей инфляцией, выросла до максимальных значений за всю историю. Об этом со ссылкой на расчеты экспертов пишет РБК.

Центробанк считает нейтральным долгосрочный уровень реальной ставки в районе 3,5-4,5 процента, но сейчас, в зависимости от методики, она оценивается в 9,5-13,4 процента. На очень высокий уровень ставки в середине марта уже обращал внимание зампред регулятора Алексей Заботкин, в связи с этим, указывал он, ключевую ставку вряд ли придется поднимать.

В свою очередь эксперты полагают, что если инфляция продолжит замедляться, то ЦБ придется оперативно смягчать ключевую ставку, чтобы не допустить роста реальной.

В феврале, по оценкам регулятора, сезонно-сглаженная месячная инфляция составила 0,62 процента или 7,6 процента в годовом выражении. Там образом, отметил экономист, автор Telegram-канала Truevalue Виктор Тунев, реальная ставка достигла рекордных в мировой истории для крупных стран 13,4 процента.

Глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая уточнила, что экономисты часто ориентируются на среднее значение сезонно-сглаженной инфляции на три месяца, что дает уже 10,8 процентов. В таком виде реальная ставка в феврале составила 10,2 процента, что ниже рекорда октября 2024 года (12,4 процента).

В свою очередь экономист Bloomberg Economics Александр Исаков оценивает текущую реальную ставку в 9,5 процента, что все равно является крайне высоким значением по историческим меркам. Старший директор АКРА Дмитрий Куликов указал, что если рассчитывать реальную ставку через инфляционные ожидания, то в феврале усредненный показатель составлял 10-11 процентов, что на 6-8 процентных пунктов больше, чем в последние годы.

В то же время Беленькая призывает не ждать, что ЦБ приготовится к снижению ставки, потому что, судя по комментариям, регулятор считает данные по корпоративному кредитованию непоказательными из-за рекордных бюджетных трат. Если опасения подтвердится, то снижение инфляции и инфляционных ожиданий окажется временным явлением.

Авторы Telegram-канала MMI также называют нынешнее падение инфляции временным явлением, которое связано с совпадением факторов краткосрочного действия.