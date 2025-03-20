Страны ЕС захотели производить оружие на Украине

Corriere della Sera: Страны ЕС захотели разместить оборонные заводы на Украине

Ряд стран Европейского союза (ЕС) начали обсуждать размещение своих оборонных заводов на Украине. Об этом сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на источники.

«Украина может быть интегрирована в цепочки производства оружия для европейских стран: не только для собственной оборонной отрасли, но и для других стран региона (...). Правительства ряда европейских стран по-прежнему открыты для обсуждения возможности переноса предприятий на Украину (...) прежде всего, речь идет о производстве беспилотников и артиллерии», — передает издание.

По данным авторов материала, этот вопрос уже поднимался в ходе различных переговоров между Киевом и некоторыми европейскими столицами. Дополнительно сообщается, что страны ЕС замедляют планы по собственному перевооружению, поскольку их «соперничество, амбиции и политическая антипатия» порождает «дублирование» проектов и рост расходов.

Ранее издание The Financial Times (FT) со ссылкой на официальные лица сообщило, что оружейные компании из США, Великобритании и Турции не смогут поучаствовать в перевооружении Евросоюза. Иное развитие событий будет возможно только в том случае, если названные страны подпишут с ЕС пакты об обороне и безопасности.