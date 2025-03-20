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14:45, 20 марта 2025Мир

Страны ЕС захотели производить оружие на Украине

Corriere della Sera: Страны ЕС захотели разместить оборонные заводы на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Ряд стран Европейского союза (ЕС) начали обсуждать размещение своих оборонных заводов на Украине. Об этом сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на источники.

«Украина может быть интегрирована в цепочки производства оружия для европейских стран: не только для собственной оборонной отрасли, но и для других стран региона (...). Правительства ряда европейских стран по-прежнему открыты для обсуждения возможности переноса предприятий на Украину (...) прежде всего, речь идет о производстве беспилотников и артиллерии», — передает издание.

По данным авторов материала, этот вопрос уже поднимался в ходе различных переговоров между Киевом и некоторыми европейскими столицами. Дополнительно сообщается, что страны ЕС замедляют планы по собственному перевооружению, поскольку их «соперничество, амбиции и политическая антипатия» порождает «дублирование» проектов и рост расходов.

Ранее издание The Financial Times (FT) со ссылкой на официальные лица сообщило, что оружейные компании из США, Великобритании и Турции не смогут поучаствовать в перевооружении Евросоюза. Иное развитие событий будет возможно только в том случае, если названные страны подпишут с ЕС пакты об обороне и безопасности.

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