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15:12, 20 марта 2025Экономика

В Госдуме выступили против повышения тарифов на свет

Депутат Гартунг: В России не надо было вводить дифференциацию тарифов на свет
Александра Качан (Редактор)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В России не нужно вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию. Об этом заявил глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг в беседе с RTVI.

По словам депутата, Россия является «великой энергетической державой», у которой не должно быть ограничений на потребление электроэнергии. Он добавил, что возможностей электроэнергетики страны достаточно для того, чтобы держать тарифы на низком уровне как для населения, так и для производств.

Гартунг также отметил, что федеральный закон позволяет проводить закупки у взаимозависимых лиц без проведения конкурентных процедур. «А это десятки триллионов рублей в год, и за это платит гражданин. Отсюда возникает вопрос: почему вдруг мы гражданам сейчас начинаем повышать стоимость электроэнергии? Я не понимаю. Те данные, которые у меня есть, не подтверждают того, что эта отрасль убыточная — она сверхприбыльная. Только вопрос, куда эти прибыли уходят», — заключил эксперт.

Ранее в 42 российских регионах пересмотрели диапазоны потребления электроэнергии по дифференцированному тарифу для населения. Повышающий коэффициент до 1,8 в отопительный сезон коснется граждан, проживающих в негазифицированных домах с электроотоплением.

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