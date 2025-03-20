Танец мигранта с пистолетом в российском городе попал на видео

Танцующий лезгинку мигрант с пистолетом в Петербурге попал на видео

Танец мигранта с пистолетом в Санкт-Петербурге попал на видео. Ролик в четверг, 20 марта, в своем Telegram-канале публикует издание «Фонтанка».

На кадрах сначала показан уже задержанный за правонарушение молодой человек, а затем его танец вместе с неизвестной девушкой в круге из наблюдающих за его выходкой людей.

Ранее сообщалось, что задержанный — молодой человек из Узбекистана. Он проживает в центре Северной столицы вместе с родственницей. Он рассказал, что у него при себе был игрушечный пистолет, который он выкинул. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.