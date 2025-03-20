Турист оказался погребен под лавиной на семь часов и чудом выжил

Турист оказался погребен под лавиной в Норвегии и был спасен через семь часов

Турист поехал кататься на лыжах в Норвегии, попал под лавину и чудом выжил. Об этом сообщает портал blue+.

По данным источника, иностранец оказался погребен под слоем снега толщиной около 1,5 метра в Люнгене на севере страны. Уточняется, что он смог самостоятельно вызвать полицию, так как находился в «воздушной яме». Спасатели извлекли мужчину из ловушки через семь часов.

Исследователь лавин Аудун Хетланд в интервью норвежской газете iTromso подчеркнул, что это уникальный случай, так как обычно люди, которые оказываются погребенными под снегом, остаются без кислорода в течение десяти минут.

Кинолог Кристиан Мидтгард, который с помощью поисковой собаки Виски нашел туриста, добавил, что он был очень удивлен, когда увидел его живым.

В начале марта россиянин решил порыбачить в горном озере в Бурятии и попал под лавину. Спасти мужчину не удалось.