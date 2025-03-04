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10:01, 4 марта 2025Путешествия

Россиянин отправился к горному озеру для рыбалки, попал под лавину и не выжил

Россиянин отправился к горному озеру в Бурятии, попал под лавину и не выжил
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Россиянин решил порыбачить в горном озере в Бурятии, попал под лавину и не выжил. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по республике.

Трагедия произошла в воскресенье, 2 марта, на склоне горы Сайлак в Окинском районе региона. Группа туристов из Иркутской области отправилась к горному озеру для рыбалки.

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Во время восхождения произошел сход лавины, в результате чего одному из путешественников не удалось спастись. Тело мужчины извлекли из-под снега и доставили в населенный пункт.

«В настоящее время по данному факту проводятся процессуальные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия; назначено судебно-медицинское исследование», — говорится в сообщении.

Ранее лавина сошла на южном склоне Аибги в Сочи. Два человека застряли в опасной зоне и не могли самостоятельно выбраться.

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