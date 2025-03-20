Депутат Госдумы Чемерис: Зеленский показал зависимость от медиасообщества

Член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис заявила, что президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал свою патологическую зависимость от медиасообщества. Ее слова приводит РИА Новости.

Чемерис напомнила, что Зеленский отказался от разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время брифинга с журналистами. По ее мнению, таким образом украинский лидер показал зависимость от медиасообщества.

20 марта во время пресс-конференции Зеленский взял трубку и пообщался с неким человеком, пообещав ему связаться с ним позже. После этого он обратился к журналистам и сказал, что это был звонок от Макрона. Украинский лидер отметил, что они с французским коллегой «часто общаются, в среднем раз в день».