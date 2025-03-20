Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:24, 20 марта 2025Россия

У Зеленского заметили зависимость от медиасообщества

Депутат Госдумы Чемерис: Зеленский показал зависимость от медиасообщества
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис заявила, что президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал свою патологическую зависимость от медиасообщества. Ее слова приводит РИА Новости.

Чемерис напомнила, что Зеленский отказался от разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время брифинга с журналистами. По ее мнению, таким образом украинский лидер показал зависимость от медиасообщества.

20 марта во время пресс-конференции Зеленский взял трубку и пообщался с неким человеком, пообещав ему связаться с ним позже. После этого он обратился к журналистам и сказал, что это был звонок от Макрона. Украинский лидер отметил, что они с французским коллегой «часто общаются, в среднем раз в день».

    Обсудить
    Последние новости

    «Теперь Украина может ударить по Москве». В США изучили, на что способен расхваленный Зеленским «Длинный Нептун»

    В России ответили на заявление Зеленского об умирающем Крыме

    У Зеленского заметили зависимость от медиасообщества

    Появились кадры удара российского дрона по авиабазе ВСУ

    Названа причина интереса администрации Трампа к Запорожской АЭС

    Франция и Италия затянули согласование сокращенного пакета помощи на снаряды для Украины

    На Украине мобилизовали зачитавшего рэп о ТЦК мужчину

    В Швеции начали готовить элитные войска для противостояния России

    В России предположили происхождение атаковавшего Энгельс БПЛА

    Возлюбленная Тимати снялась в полотенце на голое тело

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше