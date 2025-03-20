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15:31, 20 марта 2025Бывший СССР

Удар по опорному пункту ВСУ в Сумской области попал на видео

Кадыров показал видео удара «Ахмата» по опорному пункту ВСУ в Сумской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Батальон «Запад-Ахмат» нанес удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Видео удара показал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Операция завершилась ожидаемым результатом — противник понес потери и вдобавок утратил позиции», — подчеркнул глава республики.

На видео попал удар опорному пункту и расчету беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ в Сумской области с помощью беспилотников. На кадрах запечатлена атака на располагавшийся у дороги блокпост, а также на попытавшихся скрыться в застройке украинских военных. Как подчеркнул Кадыров, опорный пункт ВСУ утратил свое значение, а расчет украинских БПЛА не сможет вести наблюдение за позициями Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее заместитель командира батальона 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Павел Язловецкий признал неспособность сдержать продвижение ВС России в Сумской области. Он указал на преимущество российских военных в Курской области и на территории Сумской области Украины.

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