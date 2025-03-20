Улицу в российском городе затопило фекалиями

Улицу в Рязани затопило фекалиями

На одной из улиц в Рязани случился фекальный потоп. Внимание на ситуацию в российском городе обратил портал «ProГород».

Речь идет об улице Братиславской. По словам местных жителей, с начала проведения ремонтных работ в ноябре 2024 года ее примерно раз в месяц затапливает фекалиями. Уставшие от постоянных ЧП рязанцы много раз обращались к властям и оставляли гневные комментарии в социальных сетях, однако на данный момент решить проблему так и не удалось.

Ранее в этот же день жители поселка Тайгинка пожаловались, что у них более чем 45 лет нет централизованного питьевого водоснабжения, из-за чего вода выдается по талонам. Техническая вода, которая льется из-под крана, отметили они, иногда представляет собой жижу черного цвета с илом и грязью.