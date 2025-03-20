В российском поселке пожаловались на льющуюся из крана черную жижу

В поселке в Челябинской области пожаловались на льющуюся из крана черную жижу

В поселке Челябинской области более 45 лет нет централизованного питьевого водоснабжения, из-за чего вода выдается по талонам. На ситуацию пожаловались местные жители, пишет aif.ru.

Речь идет о поселке Тайгинка, большую часть населения которого составляют пенсионеры. Воду туда привозят раз в несколько дней и получить ее можно лишь по специальным талонам. Однако доставка воды часто задерживается, особенно в сильные морозы. В связи с этим люди вынуждены часами стоять на улице в очереди, а затем тащить тяжелые ведра домой.

Кроме того, отмечают местные жители, качество привозной воды оставляет желать лучшего. Техническая вода, которую распределяет местный Тайгинский горно-обогатительный комбинат, к которому относится водозаборная станция, иногда представляет собой жижу черного цвета с илом и грязью. Она бывает настолько загрязненной, что постирать вещи или помыться в ней становится невозможно. Проблемы вызывает и пыль от добычи графита, которая заполняет воздух, особенно в солнечные дни.

Жители поселка обращались в разные инстанции, однако решить проблему им не помогли ни в одной из них. В прошлом году глава местной администрации предложила проект: согласно ему, воду можно провести с озера Сугомак, находящегося за 11,5 километра от поселка, а также поставить насосную станцию, проложить новый водовод, поменять в домах стальные трубы и промыть пластиковые. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поддержал инициативу, стоимость реализации которой — 87 миллионов рублей, однако в дальнейшем он не прошел госэкспертизу.

Одна из местных жительниц посетовала, что ситуация с водой и инфраструктурой в поселке с каждым годом становится лишь хуже. Несмотря на усилия местных властей, перспектив улучшения условий жизни в Тайгинке у людей практически нет, добавила она.