Умер последний подписант Беловежских соглашений

Подписавший Беловежские соглашения экс-премьер Украины Фокин умер в 92 года

Подписавший Беловежские соглашения бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин умер в 92 года. Об этом сообщила внучка политика Мария на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Дедушка💔», — написала женщина, приложив фото экс-премьера Украины. Причин и дополнительных обстоятельств случившегося не сообщается.

Фокин стал последним ушедшим из жизни подписантом Беловежских соглашений, ранее в мае 2022 года скончались бывший президент Украины Леонид Кравчук и бывший председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич.

Фокин родился в октябре 1932 года в селе Ново-Николаевка Запорожской области, в ноябре 1990-го он стал председателем Совета Министров УССР, а после распада СССР — первым премьером независимой Украины. В августе 2020 года политик вошел в состав украинской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, однако через месяц покинул пост по требованию ряда депутатов Верховной Рады Украины.

10 мая 2022 года в возрасте 88 лет ушел из жизни первый президент Украины Леонид Кравчук. Кравчука называли основным инициатором распада СССР.