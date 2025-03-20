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15:56, 20 марта 2025Мир

Ушаков рассказал о регулярном общении с Уолтцем

Ушаков: Мы с советником президента США Майком Уолтцем общаемся регулярно
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Юрий Ушаков

Юрий Ушаков. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков регулярно общается с советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем. Об этом рассказал сам Ушаков, его заявление опубликовано в Telegram-канале «Кремль. Новости».

«Мы с Майком Уолтцем общаемся по телефону регулярно», — говорит в заявлении политик.

При этом помощник российского лидера подчеркнул, что считает данное общение «весьма полезным» для России и США.

19 марта сообщалось, что советник президента США по национальной безопасности провел разговор с российским коллегой. Уолтц отметил, что вскоре он планирует созвониться с должностными лицами на Украине для обсуждения шагов по урегулированию конфликта.

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