Ушаков рассказал о регулярном общении с Уолтцем

Ушаков: Мы с советником президента США Майком Уолтцем общаемся регулярно

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков регулярно общается с советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем. Об этом рассказал сам Ушаков, его заявление опубликовано в Telegram-канале «Кремль. Новости».

«Мы с Майком Уолтцем общаемся по телефону регулярно», — говорит в заявлении политик.

При этом помощник российского лидера подчеркнул, что считает данное общение «весьма полезным» для России и США.

19 марта сообщалось, что советник президента США по национальной безопасности провел разговор с российским коллегой. Уолтц отметил, что вскоре он планирует созвониться с должностными лицами на Украине для обсуждения шагов по урегулированию конфликта.