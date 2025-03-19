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16:40, 19 марта 2025Мир

Советник Трампа провел разговор с российским коллегой

Советник Трампа Уолтц сообщил, что провел беседу с российским коллегой
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что провел телефонный разговор с российским коллегой. Об этом передает Reuters.

«У меня был разговор по телефону с коллегой из России (...). Челночная дипломатия сложна и трудна, однако мы на всех уровнях двигаемся вперед, добиваясь от обеих сторон прекращения огня и окончания этой войны», — рассказал представитель Белого дома.

Уолтц также добавил, что в ближайшее время он планирует созвониться с должностными лицами на Украине для обсуждения шагов по урегулированию конфликта.

Ранее спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф сообщил, что Трамп дал поручение руководству Госдепартамента, Пентагона, ЦРУ и других ведомств активизировать контакты с Россией. По его словам, позитивные результаты диалога Москвы и Вашингтона ожидаются уже в ближайшее время.

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