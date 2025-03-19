Трамп распорядился активизировать контакты с Россией

Президент США Дональд Трамп дал поручение руководству Госдепартамента, Пентагона, ЦРУ и других ведомств активизировать контакты с Россией. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф в эфире телеканала Bloomberg TV.
«Все [структуры администрации президента] вовлечены в этот процесс. Это по-настоящему удивительно видеть», — сказал он.
По словам спецпосланника, позитивные результаты диалога России и США ожидаются уже в ближайшее время.
Ранее Уиткофф сообщил, что детали соглашения о прекращении огня на Украине будут прорабатываться в воскресенье, 23 марта, в Джидде.