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16:02, 19 марта 2025Мир

Трамп распорядился активизировать контакты с Россией

Уиткофф: Трамп поручил Госдепу и Пентагону активизировать контакты с Россией
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп дал поручение руководству Госдепартамента, Пентагона, ЦРУ и других ведомств активизировать контакты с Россией. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф в эфире телеканала Bloomberg TV.

«Все [структуры администрации президента] вовлечены в этот процесс. Это по-настоящему удивительно видеть», — сказал он.

По словам спецпосланника, позитивные результаты диалога России и США ожидаются уже в ближайшее время.

Ранее Уиткофф сообщил, что детали соглашения о прекращении огня на Украине будут прорабатываться в воскресенье, 23 марта, в Джидде.

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