Спецпосланник Трампа раскрыл подробности о перемирии на Украине

Уиткофф: Детали перемирия на Украине будут прорабатываться 23 марта в Джидде

Детали соглашения о прекращении огня на Украине будут прорабатываться в воскресенье, 23 марта, в Джидде. Об этом сообщил спецпосланник главы США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, передает РИА Новости.

Он также сообщил о «позитивных результатах» переговоров американской и российской сторон по украинскому конфликту.

18 марта президент России Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продолжался более двух часов. Руководители двух государств обменялись мнениями о прекращении украинского конфликта. В частности, в ходе беседы американский лидер выдвинул предложение о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал данную инициативу.

