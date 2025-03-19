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04:26, 19 марта 2025Мир

Спецпосланник Трампа раскрыл подробности о перемирии на Украине

Уиткофф: Детали перемирия на Украине будут прорабатываться 23 марта в Джидде
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Детали соглашения о прекращении огня на Украине будут прорабатываться в воскресенье, 23 марта, в Джидде. Об этом сообщил спецпосланник главы США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, передает РИА Новости.

Он также сообщил о «позитивных результатах» переговоров американской и российской сторон по украинскому конфликту.

18 марта президент России Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продолжался более двух часов. Руководители двух государств обменялись мнениями о прекращении украинского конфликта. В частности, в ходе беседы американский лидер выдвинул предложение о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал данную инициативу.

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